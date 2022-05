14 Stunden und 56 Minuten allein in der Luft machten diese Frau zum Star

Wie sehr die Geschichte von Amelia Earhart die Menschen noch immer elektrisiert, zeigte sich erst vor wenigen Wochen: Bei einer Versteigerung wechselte die Lederkappe, die die Luftfahrt-Ikone bei ihrer ersten Atlantiküberquerung 1928 trug, um knapp 800.000 Euro den Besitzer – zehn Mal mehr, als das Auktionshaus geschätzt hatte.

Berühmt wurde Earhart, weil sie als erste Frau mit ihrer Lockheed Vega 5B eine Solo-Atlantiküberquerung wagte. Morgen vor 90 Jahren hob sie – ausgestattet mit einer Thermoskanne Suppe und Riechsalz, um sich wachzuhalten – in einer Wiese an der kanadischen Küste ab. So reibungslos, wie die Aufnahmen von ihrem Start 1932 in Neufundland annehmen lassen, war der Flug über den Ozean nicht. Earhart kämpfte mit Müdigkeit und Flammen, Eis auf den Flügeln zwang sie in einen Sinkflug bis knapp über die Wellen. Doch sie brachte die Maschine wieder unter Kontrolle und landete nach 14 Stunden und 56 Minuten auf einem Feld in Irland.

Ein großer Teil von Earharts Popularität rührte vom Charisma der jungen Frau mit Kurzhaarschnitt her, die schon als Kind eine Draufgängerin war. Die 1897 in Atchison/Kansas Geborene soll mit einem Schlitten unter einer fahrenden Kutsche durchgesaust sein. Als sie im Alter von 20 Jahren Verletzte des Ersten Weltkriegs pflegte, nahmen sie einige mit zum Flugplatz, wo die junge Frau sofort von den zerbrechlichen Apparaten fasziniert war. Zu der Zeit gab es weltweit erst ein Dutzend Pilotinnen.