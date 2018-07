Gebissen: Hund beschützt Frauchen vor Klapperschlange

Godwin, die in Arizona geboren wurde und dort aufgewachsen ist, ist sich der Gefahr, die von den dort heimischen Reptilien ausgeht, durchaus bewusst: "Ich kenne alle Gefahren, ich bin sehr aufmerksam", so Godwin im Interview. In diesem speziellen Fall habe sie das Kriechtier jedoch nicht bemerkt.

Godwins erstes Posting über den Schlangenvorfall hat bisher allein auf Facebook mehr als 8.000 Likes erhalten. Zudem wurde der Beitrag fast 4.000 Mal geteilt. In den zahlreichen Kommentaren nehmen Tierfreunde Anteil, finden anerkennende Worte und sprechen Hund Todd Genesungswünsche aus.