Gar nicht altbacken: Fünfzig und fabelhaft

Ein zentraler Satz der neuen „Sex and the City“-Serie fällt gleich in einer der ersten Szenen: „Ich täusche kein Alter vor“, sagt die züchtige Charlotte York beim Ladys-Brunch bestimmt, „ich bin 55!“

Wäre das auch geklärt. 17 Jahre nach dem Ende der Kultserie, die von Single-Frauen in ihren Dreißigern handelte, rücken die neuen Folgen nun das Leben und Lieben von Frauen jenseits der 50 in den Fokus – ihren Umgang mit pubertierenden Kindern, grauen Haaren und den neuen Spielregeln in einer „woken“ Gesellschaft mit Instagram und Podcasts.