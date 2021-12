Ein neuer Trailer für den "Sex and the City"-Nachfolger "And Just Like That..." zeigt viele bekannte Gesichter aus der erfolgreichen HBO-Serie. Neben den Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis sind ihre drei Serien-Ehemänner Chris Noth, David Eigenberg und Evan Handler zu sehen. Der im September gestorbene Willie Garson hat in dem Trailer einen kurzen Auftritt in seiner Rolle als Carrie Bradshaws bester Freund Stanford.

In Österreich wird "And Just Like That..." ab 9. Dezember bei Sky X sowie Sky Q zu sehen sein, in den USA auf HBO. Die beiden ersten Episoden sind am ersten Tag in deutscher Erstausstrahlung zu sehen, die weiteren acht Episoden werden immer donnerstags mit einer Episode pro Woche ausgestrahlt.

Im Trailer gibt es auch einen Vorgeschmack auf die Modeparty, die hier gefeiert wird.

In beinahe jeder Szene sind Carrie und Co in anderen Luxus-Outfits zu sehen. Dabei wird klar: Auch ohne die alte Serien-Stylistin Patricia Fields bleibt vor allem Carrie ihrem extravaganten und mutigen Stil treu. Die große Überraschung ist modetechnisch gesehen die einst eher unscheinbarere Miranda, die in den neuen Folgen mit Power Dressing aufwartet.