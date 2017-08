t o p F I T

SAFARI∙PICKNICK Zur Einstimmung auf die abendlichen Haydnkonzerte geht’s auf Entdeckertour in den Nationalpark zu Wildpferden, Wasserbüffeln, Steppenrindern und tausenden Vögeln. Und irgendwo in der Prärie halten wir dann unser Picknick (Schafkäse vom Hautzinger, div. Seewinkler Gemüse, Martin Karlos Produkte wie luftgetrockneter Steppenrind-Schinken, div. Aufstriche und Mangalitza-Speck, regionales Gebäck, Getränke) ab und staunen, wie unvergesslich schön es hier draußen sein kann.

St. Martins Therme und Lodge, Im Seewinkel/Bgld.,

1. & 2. September, 10 Uhr, Anm. 0 21 72/205 00-606,

GENUSS∙MARSCH Schon der Start beginnt genüsslich mit einem stärkenden Frühstück. Die Erlebnisstrecke bietet vieles – vom Dorfmuseum über ein Paragleiter-Schnuppertraining bis zum Schafeintrieb. Labestationen? Na klar, sonst tragen uns die Beine doch nur halb so weit. Auf geht’s!

Festgelände Stollhof, Hohe Wand/NÖ, 2. September,

ab 7.30 Uhr, Info & Anm. unter

SCHANZEN∙LAUF Krabbeln wie die Käfer: Das werden die längsten 400 Meter eures Lebens, denn die Teilnehmer müssen die beängstigend steile Skisprungschanze in Gegenrichtung bergauf bezwingen. Mit dabei: 1500 Läufer aus 26 Nationen und Patricia Kaiser.

Schanze Red Bull 400, Bischofshofen/Sbg., 26. August,

WASSER∙FEST Dieses Festival bietet von Yoga bis zu veganem Kochen alles, was Körper, Geist und Seele in ein ausgewogenes Ganzes versetzt. Lässig: Übernachten in der Hängematte möglich. Live: Rising Appalachia. Wer traut sich auf der Slackline über den See?

Lauchsee, Fieberbrunn/Tirol, bis 27. August,

BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

VOLLMOND∙BOOTSFAHRT Die Nacht klingt nach Verheißung: Zu jeder Fahrt in den Vollmondnächten gibt’s als Draufgabe eine Flasche Prosecco. Einer füllt die Gläser, der andere rudert in ein Eckerl zur ungestörten Zweisamkeit. Alles klar?

Alte Donau, Wien 21 & 22, 6. September,

EINE∙NACHT∙AUF∙DER∙ALM Frische Luft, menschenleere Landschaft und kein Handy-Gebimmel, so sollt’s sein. Nach der deftigen Almjause startet die Wanderung zu Weidetieren und Dämmerstille, bis uns der süße Schlaf umarmt.

Almhaus Hochbärneck, St. Anton/Jeßnitz/NÖ, 15. September, 19 Uhr, Info & Anm. 0 27 28/211 00, www.naturpark-oetscher.at

Foto: Anouk Wipprecht ANOUK∙WIPPRECHT Mode, Technik und Forschung: Zur Einstimmung auf das heurige Ars Electronica Festival zeigt die niederländische Fashion-Tech-Designerin Anouk Wipprecht ihre elektronischen und interaktiven Arbeiten (Bild: Agent Unicorn).

Bildraum 07, Wien 7, bis 9. September, Di-Fr 13-18 Uhr,

TRAUBEN∙FLEISCH Hermann Nitsch ist in Feierlaune, besteht doch die sakrale Museumsanlage seit nunmehr 10 Jahren. Höhepunkt des kunstvollen Festes ist die Uraufführung der von Nitsch komponierten Sinfonie „Traubenfleisch 2007 – 2017“.

Nitsch Museum, Mistelbach/NÖ,

2. September, 18 Uhr, Info 0 25 72/207 19,

Foto: Atelier_Nitsch/Manfred_Thumberger BASILIKA & WEIN Im vielbesuchten Wallfahrtsort führt Pater Thomas im Rahmen des Haydnfestivals durch die barocke Basilika „Maria auf der Heide“ und das Franziskanerkloster. Himmlisch auch das Finale:

eine Weinverkostung im Klosterkeller. Halleluja ...

Basilika Frauenkirchen/Bgld., 1. & 2. September, 14 Uhr,

SOKO∙KITZBÜHEL Fan-Tour: Der Krimiserienhit öffnet die Kulissen, denn diesmal heften sich die Fans an die Fersen von Jakob Seeböck, Julia Cencig & Co. und lernen die Original-Drehplätze kennen. Autogrammkarten!

Parkplatz Hahnenkamm, Kitzbühel/Tirol, 27. August, 10 Uhr,

SCHAU∙WERKSTATT Bevor die Herbstsaison mit „Die Entführung aus dem Serail“ startet, entstehen die dazu benötigten Marionetten in akribischer Handarbeit. Schauen Sie dem Team dabei über die Schulter.

Marionettentheater Schönbrunn, Wien 13, bis Ende August,

BLINDER∙PASSAGIER Bei der Schau von Dialog im Dunkeln gibt es, wie immer, nichts zu sehen. Mit einem Blindenstock ausgestattet, lotst uns ein Guide durch die lichtlosen Räumlickeiten in ein unsichtbares Land.

Dialog im Dunkeln, Wien 1, bis 26. August, 13-19 Uhr,

Foto: @nls_kzlh INSTA∙BLICK Die Instagramers haben sich für den Fotowettbewerb „Wien von oben“ teils ordentlich weit aus dem Fenster gelehnt. Den originellsten Shots ist bis Herbst eine eigene Schau gewidmet.

Wien Museum Karlsplatz, Wien 4, bis 17. September, www.wienmuseum.at

Foto: Lane Jacobs BERGFILM∙FESTIVAL Expeditionsszene himmelhoch: Wem die schwülen Sommertemperaturen zusetzen, der nimmt Platz im Kino. Dort kann man die kühle Bergprise regelrecht spüren, wenn die Extremsportler wie durch Flügelzauber die abgeschiedenen und unbekannten Berggebieten erobern.

Cinema Paradiso, St. Pölten/NÖ, bis 7. September, Tickets 0 27 42/214 00,

Foto: mural harbor/flap.at MURAL∙HARBOR Open-Air Galerie: An die hundert Graffities, teils häuserwandhoch, frischen das grauverwaschene Industriegelände kunstvoll auf. Die Besichtigung erfolgt per geführtem Walk oder mittels einer Bootstour. Crash-Kurs im Nachhinein: Lassen wir die Spraydosen rotieren.

Foto: Andreas Anker SCHLOSS∙VISITE Unter neuer Leitung von Octavian Graf Pilati weht ein frisches Lüfterl durch die ehrwürdigen Schlossgemäuer. Obacht vor den Schlossgeistern, denn neben Konzerten und der Ausstellung öffnet die geführte Tour so manch verschlossene Tür. Tipp: ältester Hundefriedhof im Park zu besichtigen.

Schloss Ruegers ehem. Riegersburg/NÖ, bis Okt.,

MQ∙ART∙NIGHT Die Sommertage vertreiben wir uns mit Faulenzen möglichst nah am Wasser, an den Abenden frönen wir der Kunst. Vor den Führungen stimmt ein prickelnder Sektempfang auf die nette Runde ein.

MUSEUMS∙PICKNICK Für Peter Rosegger war seine bescheidene Hütte „mehr als ein goldener Palast ...“. Bevor der Picknickkorb nach Wunsch gefüllt wird, stimmt uns die Führung „Eierkuchen, Sterz und Grubenkraut“ in appetitlicher Manier ein.

Rosegger-Geburtshaus, Alpl/Stmk., 27. August,

Foto: Tom Wolff ALBERT & TINA Nach Büroschluss etwa lockt die aussichtsreiche Bastei zum Chillen unter freiem Himmel. Und mit den Beats von diversen Szene-DJs lassen wir die Sonne ausnahmsweise einmal untergehen.

Tipp: Gratisführung von Monet bis Picasso.

SCHARFE∙MESSER Oft ist das Messer kein Klumpert, sondern nur die Schneid’ ein bisserl stumpf. Kommen Sie mit all Ihren ungeschliffenen Messern, denn Messerschmied Nagl zeigt, wie jede Klinge wieder scharf wird.

Maker Austria, Wien 5, 1. September, 17-19 Uhr,

MARIONETTEN∙BAU Vom Bauplan übers Modellieren zum Kostüme-schneidern – bis so ein zerbrechlich wirkendes Püppchen auf Fäden erwacht, sind viele Arbeitsschritte notwendig. Und dann lassen wir die Puppen tanzen und spielen ...

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Wien 13,

29. August - 2. September, 9-17 Uhr, Anm. 0680/202 27 76,

Foto: www.mvg-verlag.de FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

EXOTISCH∙KOCHEN Wer noch nie Sri Lanka bereist hat, kann zumindest dessen Kulinarik kennenlernen. Die Küchenchefin lässt neben einer farbenprächtig gerösteten Currymischung obendrein Kokosmilch selbst zubereiten. Und, läuft schon das Wasser im Mund zusammen?

Babette’s, Wien 4, 11. Oktober, 18 Uhr,

KOSTBARES∙KAMPTAL Vom Schauweingarten bis zum Chillout-Sommerabend direkt in die Rieden: Im Tal des Weines offerieren Winzer und Gastronomen Musik, Kulinarisches und Rebsäfte an außergewöhnlichen Plätzen.

Diverse Orte, Kamptal/NÖ, 1.-10. September,

Foto: ROBERT HERBST WEINGARTEN∙TOUR Wie kommt der Wein in die Flasche? Die Winzerfamilie plaudert nicht nur über die Arbeitsvorgänge, sondern führt auch durch die Rieden. Entlang der Route gibt’s Verkostungen samt kleiner Hauerjause inmitten der Weinberge.

Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein/Bgld., 1. September,

Schauküche Sonnberghof, Bad Sauerbrunn/NÖ,

26. August, 23. September, 21. Oktober, 14.30 Uhr,

GENUSS∙GIPFEL Während das Gourmetmenü (Uwe Machreich & Gerold Hubmer) köchelt, erklimmen die Gäste mit dem Guide die Raxalpe. Dem wohlverdienten Schmaus folgt der Matratzenhorchdienst. Am Morgen: Sonnenaufgang mit Frühstück und Wanderung zurück ins Tal.

Karl-Ludwig-Haus, Rax/NÖ, 4. & 5. September,

Foto: MirekKijewski/Getty Images/iStockphoto OFFENES∙GARTENTÜRL Wenn Schaugärtnerin Martina Pürkl ihren grünen Daumen aus der Erde zieht, dann gibt’s was zu erzählen. Über den Waldschrat, der allerhand Faxen treibt oder Steine, die schwimmen können ...

Schaugarten Towanda, Mistelbach/NÖ, 15. September, 10-18 Uhr,

Foto: Ludwig Fahrnberger

BERG∙BRUNCH Keine Sorge, nach dem Munterwerden muss keiner meilenweit bergauf hatschen, um bergeweise zu brunchen. Der Sessellift schaukelt uns schnurstracks zum Vorgipfel, auf dem wir mit Nah- und Weitsicht zwischen den Spitzen der Berge die regionalen Schmankerln gustieren. Westerl nicht vergessen!

JoSchi Berghaus, Hochkar/NÖ, 10. September,

24. September, 10.30-13.30 Uhr, Info 0664/223 38 69,

EINFACH∙ZAUBERHAFT Die Superstars der Illusionen Thommy Ten & Amélie van Tass verzaubern Open Air das Publikum. Und nur nicht wundern, wenn plötzlich die Sterne vom Himmel fallen ...

Wolkenturm Grafenegg/NÖ, 28. & 29. August, 19.30 Uhr,

Foto: g-stockstudio/Getty Images/iStockphoto STYLISTEN∙FLOHMARKT Am besten wär’s, ihr trudelt gleich mit Koffer ein, denn Trendsetter, Redakteure und Blogger verhökern hier schicke Designerteile, von denen man nicht genug kriegen kann.

Food-Festival @MQ, Wien 7, bis 27. August, ab 12 Uhr,

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

KINDER∙GÄRTNEREI Vom Gartendekobasteln bis zu Mitsingliedern – im Rahmen der Gartenbaumesse habt ihr allerhand zu tun.

Messe, Tulln/NÖ, 31. August bis 4. September,

OPAS∙WERKSTATT Ritzeratze: Lernt alte Handwerkstechniken kennen und baut euch eure eigene Werkzeugkiste.

Freilichtmuseum, Stübing/Stmk., 2. September, 13-16 Uhr,

ZAUBER∙WALD Sphärische Elfen, quirlige Kobolde – auf diesem Rundweg tummeln sich Wesen aus einer anderen Welt. Kommt mit ...

Naturparks Mürzer Oberland/Stmk., 2. & 3. September,

AUF∙NACH∙AFRIKA Im Rahmen der Afrika-Tage erkundet ihr das Areal auf dem Rücken eines Ponys oder Esels.

Festivalgelände Donauinsel, Floridsdorfer Brücke/Wien 21,

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

LESEN∙IM∙PARK Lesen macht klug und ist wunderbar entspannend. In vier Parks könnt ihr lesen, malen, Geschichten hören und sogar Bücher ausborgen.

Diverse Parks in Wien, bis 1. September,

FERIEN∙SPASS Ob Vogelscheuchen basteln, mit Lehm hantieren oder die Tiere am Bauernhof kennenlernen – mit diesem Kinderprogramm könnten die Ferien ruhig endlos lange dauern.

Museumsdorf, Niedersulz/NÖ, bis Ende August,

FAMILIY∙SUMMER Vom Seepferdchen-Polo über Unterwasser-Fotos bis zum Lagerfeuer-Spaß – in den Ferien unterhält die Therme mit einem speziellen Abenteuer-Camp.

Therme Loipersdorf/Stmk., bis 9. September, Info 0 33 82/82 04-0,

WIENY Mitmach-Lesung im Gras: Wieny macht es sich gemütlich und liest euch aus seinem Buch „Hexe Punschkrapferl und das sagenhafte Wien“ vor.

Stadtpark, Wien 1, 31. August,

Foto: Elena Schweitzer/Fotolia PETER∙PAN Interaktives Wandertheater: Lasst euch Flügel wachsen und fliegt mit Peter Pan zu märchenhaft-schönen Plätzen rund um das Schloss.

Schloss Poysbrunn/NÖ, bis 27. August, Karten 0699/134 41 144,

GUT∙GEBRÜLLT Im Theaterwagen: Das Kinder und Jugendtheater-Ensemble Gut gebrüllt hat diesmal das Horváth-Meisterwerk „Geschichten aus dem Wienerwald“ mit im Gepäck. Regie: Maria Köstlinger. Ab 10 Jahren.

Diverse Spielorte, bis 9. September,

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

