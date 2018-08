Frauenvolksbegehren: Neue Generationen, neue Chancen

Erza Aruqaj ist mit ihren Eltern Anfang der 90er-Jahre aus dem Kosovo nach Österreich gekommen. Ihre 51-jährige Mutter Nurija arbeitet als Einzelhandelskauffrau in Oberösterreich. Erza ist 25 Jahre alt und ist in Wien Ökonomin.

Grenzen: Nurija Aruqaj ist in Österreich zunächst an sprachliche Hürden gestoßen. Obwohl sie diese mittlerweile überwunden hat, erlebt sie täglich Grenzen, etwa in der Arbeit. Die Unterstützung, die sie gleichzeitig erfährt, "hat mir oft Kraft gegeben, weiterzumachen". Ihrer Tochter Erza haben sich Grenzen erstmals im Volksschulalter gezeigt, als Lehrerinnen daran zweifelten, ob sie das Gymnasium schafft. Das habe aber erst recht den Ehrgeiz in ihr geweckt, erzählt sie. Dieser und die "unbegrenzte Unterstützung meiner Eltern" haben ihr geholfen, Hindernisse zu überwinden.

Gleichberechtigung: Nurija Aruqaj fühlt sich gleichberechtigt, was sie auch auf die die dafür in Österreich gegebenen Grundvoraussetzungen zurückführt. Ähnlich geht es auch Tochter Erza, die ihre Situation aber nicht als selbstverständlich ansieht: "Dass eine im Kosovo geborene Frau nach der Matura aus der oberösterreichischen Kleinstadt nach Wien geht, ist nicht gerade Usus in der Community." Sie findet trotzdem, dass es noch vieles zu tun gibt. Darum engagiert sie sich bei der Sorority, ein Verein für die branchenübergreifende Vernetzung von Frauen.

Ziele: Für Nurija hatte die Erziehung oberste Priorität. Dabei haben sie und ihr Mann keinen Unterschied zwischen der Tochter und den beiden Söhnen gemacht. Etwas, das für den damaligen Kosovo nicht immer üblich war. Eine der wichtigsten Fragen für Erza ist der Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern. "Vor allem mit dem kosovarischen Migrationshintergrund steht die ökonomische, politische und soziale Unabhängigkeit der Frau für mich an oberster Stelle."