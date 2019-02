Frau berührt mit beruhigenden Notizen an demenzkranke Mutter

50 Millionen Menschen leiden derzeit weltweit an Demenz. Über die Ursachen ist wenig bekannt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) wird sich die Zahl der Demenzkranken weltweit bis zum Jahr 20150 auf 152 Millionen verdreifachen. In Österreich soll sich diese Zahl bis dahin auf 270.000 verdoppeln – zwei Drittel davon Alzheimerfälle (Alzheimer ist eine Form der Demenz).

Demenz ist ein Überbegriff für Krankheiten, bei denen mentale Fähigkeiten verloren gehen. Symptome sind Gedächtnisschwächen, Lese-, Schreib-, Sprechstörungen sowie Schwierigkeiten beim Verfolgen eines Gesprächs und beim logischen Denken, Rechnen und Planen. Für viele Angehörige bedeutet das, im Alltag plötzlich mit vielen neuen Problemen konfrontiert zu sein.

Einfallsreich

Der britische Arzt Philip Grimmer hat nun auf seinem Twitter-Account ein Bild geteilt, auf dem ein Whiteboard zu sehen ist, auf dem die Tochter ihrer demenzkranken Mutter einige Nachrichten hinterlassen hat. Dazu schreibt er: "Worte der Unterstützung, die eine Tochter ihrer alternden und demenzkranken Mutter hinterlassen hat. Ein einfaches Whiteboard, das in ihrem Blickfeld im Wohnzimmer steht. Dadurch sind die konstanten ängstlichen Anrufe weniger geworden."