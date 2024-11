Man scherzt miteinander, teilt Insider-Jokes und Anekdoten und fungiert sowohl auf beruflicher, als auch auf privater Ebene als emotionale Stütze. Kein Wunder also, dass aus "Work Wives" oder "Work Husbands" manchmal auch mehr werden kann.

Berufstätige verbringen in Summe mehr Zeit mit ihren Arbeitskollegen als mit ihren Partnern, Familie oder mit Freunden. Nicht selten kann es also vorkommen, dass die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Beziehungen verschwimmen.

Welche Erfahrungen haben die Österreicher mit Büro-Flirts gemacht? Bei wie vielen hat sich daraus vielleicht ein Gspusi oder gar eine Beziehung entwickelt? Und: Wo wird am häufigsten geflirtet?

Wenn aus dem Büro-Gspusi mehr wird

Haben auch Sie eine enge, (noch?) nicht-romantische Freundschaft mit einer Kollegin oder einem Kollegen, die schon einen partnerschaftlichen Charakter aufweist? Damit sind Sie nicht alleine. Mehr als ein Drittel der Befragten erklärte, damit im derzeitigen oder in einem vorherigen Job bereits Erfahrungen gemacht und jemanden als "Büro-Ehefrau" oder "Büro-Ehemann" bezeichnet zu haben. Ein Phänomen, das den Umfrage-Ergebnissen zufolge Berufstätigen in allen Alters- und Gehaltsklassen sowie in sämtlichen Bundesländern geläufig ist.

Auch kleine Flirts sowie die große Liebe dürfen im Berufsleben ihren Platz haben. So finden es 71 Prozent der Befragten in Ordnung, mit Kollegen oder Kolleginnen "anzubandeln" – selbst erlebt haben dies in der ein oder anderen Form immerhin bereits 20 Prozent.

Quer durch alle Berufsgruppen zeigt sich aber: Je älter Berufstätige sind, desto eher werden Büro-Gspusis als "No-Go" bezeichnet. Zudem sind Frauen dazu tendenziell etwas ablehnender eingestellt als Männer, heißt es.