Figur Apu: "Simpsons"-Macher reagieren auf Rassismus-Vorwürfe

Die Macher der TV-Serie " Die Simpsons" haben auf Vorwürfe reagiert, ihre Cartoon-Figur des aus Indien stammenden Apu bediene rassistische Stereotype. Die Szene der jüngsten "Simpsons"-Folge, in der Lisa und Marge über "politisch unkorrektes" Verhalten sprechen, sorgte allerdings ihrerseits für Kritik: Mehrere US-Medien und Komiker erklärten, die Serie habe in der Debatte das Ziel verfehlt.

Stereotype Darstellung

In der erstmals 1989 ausgestrahlten Serie ist Apu Nahasapeemapetilon Besitzer des Kwik-E-Mart in Springfield. Apu verkauft in seinem Geschäft Lebensmittel mit abgelaufenem Verfallsdatum, zockt Kunden ab und fällt in der englischsprachigen Fassung vor allem durch seinen stark indischen Akzent auf. Comedian Hari Kondabolu hatte die Darstellung 2017 in der Dokumentation "The Problem With Apu" stark kritisiert.