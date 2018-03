Als Beamte einer Polizeistation in der südenglischen Region Thames Valley vergangene Woche eine routinemäßige Führerscheinkontrolle durchführten, staunten sie nicht schlecht: Der Fahrer des Wagens, den die Polizisten in der Stadt Milton Keynes in der Grafschaft Buckinghamshire aufhielten, präsentierte ihnen eine Fahrberechtigung, die mit Homer Simpsons Gesicht ausgestattet war. Homer Simpson ist eine der Hauptfiguren der US-amerikanischen Zeichentrickserie "Die Simpsons".

Auf der gefälschten Fahrerlaubnis war nicht nur Homer Simpsons Name, sondern auch seine Adresse (28, Springfield Way, USA) vermerkt. Das Foto zeigt die gelbe Kultfigur beim Sagen des für ihn charakteristischen Schlagwortes "Nein!" (auf Englisch "D'oh!"). Das berichtet unter anderem der Guardian.

Auf Twitter teilte die Polizeistation am vergangenen Donnerstag ein Foto des kuriosen Führerscheins."Das Auto wurde beschlagnahmt und er (der Fahrer, Anm. der Redaktion) wurde wegen Fahrens ohne Zulassung und ohne ordentlichen Führerschein angezeigt", heißt es in dem Tweet, der bisher fast 4.000 Mal geteilt und fast 9.000 Mal gelikt wurde.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍????‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH