Fette Filzstift-Schrift: Notizen bringen Trump digitale Häme ein

Das Internet kann sich kaum halten vor Lachen. Objekt des Amüsements ist US-Präsident Donald Trump. Bei einer Pressekonferenz vor dem Weißen Haus hielt das Staatsoberhaupt am Mittwoch einen Air-Force-One-Block mit Notizen in Händen. Mehrmals blickte er während seiner Erklärung darauf.

Interessant ist, was auf dem handgeschriebenen Spickzettel vermerkt ist – und wie es vermerkt ist: in dicker, schwarze Filzstift-Schrift nämlich.

"Ich will nichts"

Hintergrund zum Inhalt der Notizen: Im Zuge der Impeachment-Ermittlungen gegen Trump sagte am Mittwoch der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, im Repräsentantenhaus aus. Sondland gab zu Protokoll, es habe in der Ukraine-Affäre ein "Quid pro quo" – also eine Gegenleistung – gegeben. Und zwar für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus. Sondland berichtete auch von einem Telefonat mit Trump Anfang September. Darin habe er den Präsidenten gefragt, was dieser von der Ukraine wolle. "Ich will nichts", habe Trump geantwortet. "Ich will kein 'Quid pro quo'. Sagen Sie Selenskyj einfach, dass er das Richtige tun soll." Sondland fügte in der Anhörung hinzu: "Das ist das letzte Wort, das ich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten gehört habe."