Trump im Kreuzfeuer: US-Demokraten wittern Morgenluft

"Ich will nichts! Ich will nichts!"

Trump meinte daraufhin, Sondland nicht "sehr gut" zu kennen - obwohl er ihn noch im Oktober als "wirklich guten Mann und großartigen Amerikaner" gelobt hatte. Außerdem erklärte er die "Impeachment Hexenjagd" via Twitter für "beendet".

Er wollte keine Gegenleistung von der Ukraine, behauptete Trump. Er habe Sondland damals am Telefon gesagt: "Ich will nichts! Ich will nichts! Ich will kein Quid pro quo! Sag Selenskyj, er soll das Richtige tun!"

Um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Richtigen zu bewegen, dürfte Giuliani als Mittelsmann eingesetzt worden sein. "Redet mit Rudy!", habe Trump immer wieder gesagt, meinte Sondland und betonte, den Anordnungen Trumps gefolgt zu sein: "Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten ausgedrückt und wir wussten, dass diese Ermittlungen für den Präsidenten wichtig waren."