Fastenzeit: Dieser Mann will sich nur von Bier ernähren

Die Fastenzeit ist für viele eine willkommene Gelegenheit, um alten Lastern den Kampf anzusagen – etwa dem Alkohol.

Del Hall aus Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio begeht die diesjährige Fastenperiode mit einem eigenwilligen Vorsatz, der derzeit für Schlagzeilen sorgt. Wie mehrere englischsprachige Medien, darunter Fox News und CBS Los Angeles, berichten, will der Mann bis zum Ostersonntag nur mehr Bier trinken.

Kein Essen, nur Bier

Hall, der in der Brauerei Fifty West Brewing Company arbeitet, will demnach ausschließlich auf Flüssignahrung setzen. Neben dem Gerstensaft nimmt er auch Wasser oder Kaffee ohne Zucker und Milch zu sich. Laut eigenen Angaben hat er auch einen Arzt konsultiert, der ihm während seiner Diät mit medizinischem Rat zur Seite steht.

Durch Mönche inspiriert

Um für Abwechslung zu sorgen, nimmt Hall mittags und abends (morgens trinkt er kein Bier) jeweils verschiedene Biersorten zu sich. Inspiriert habe ihn ein alter Mönchsbrauch: Im 16. Jahrhundert sollen Paulanermönche der Legende nach während der Fastenzeit Bier getrunken haben, um die strengen Fastenregeln zu umgehen. Das in der Region verfügbare Starkbier war sehr kalorienhaltig und wirkte deshalb sättigend.

"Das war ihr flüssiges Brot, im Grunde hat es sie durch die Fastenzeit gebracht", erklärte Hall gegenüber CBS Los Angeles.

Videos auf der Waage

Sein Fastenvorhaben dokumentiert der US-Amerikaner auch im Internet, etwa auf Twitter und Youtube. Auf der Videoplattform veröffentlicht er täglich Kurzvideos zu seinem aktuellen Körpergewicht. Darin filmt sich der Mann dabei, wie er auf die Waage steigt.

An Tag eins zeigte seine Waage 133 Kilogramm an. "Das ist mein Höchststand seit sechs Jahren", kommentierte Hall sein Gewicht im Clip. Am Gewicht macht sich Halls Verzicht auf feste Nahrung jedenfalls bereits bemerkbar: An Tag zwölf war sein Gewicht auf 123 Kilogramm gesunken.