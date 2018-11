Farblehre: Rot wie Blut, Wut, Liebe, Macht und Sieg

Der FC Liverpool schlüpft seit 1896 in rote Dressen, The Reds zählen mit 18 Meistertiteln zu den Top-Fußball-Vereinen Englands. Ferrari schickt seine Formel-1-Autos seit 1948 in Rot auf die Strecke, der Lack-Ton Rosso Corsa hat sich im Motorsport einen Namen gemacht. Die Rotjacken des Klagenfurter Athletiksport Club halten mit 30 Meistertiteln österreichischen Eishockey-Rekord. Rot ist oft Farbe der Sieger: Britische Anthropologen stellten bei den Olympischen Spielen 2004 fest, dass rotgekleidete Boxer und Ringer häufiger gewannen als jene in Blau. Deutsche Sportpsychologen fanden heraus, dass Richter Taekwondo-Kämpfer mit rotem Brustschutz besser bewerteten.

Politik