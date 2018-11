Rote Stilfragen: Die Mode der Sozialdemokraten

Niedersüß weiter: „Da hat er gefragt: ,War ich da so schlecht angezogen?‘ Ich: ,Kaufen Sie sich eine Zeitung vom Tag danach und schauen Sie sich das Titelfoto an. Die Hose zu eng und so hinaufgerutscht, furchtbar. Also das passt nicht zu einem Politiker, dieses ganze Extreme. Das passt vielleicht irgendwelchen Jugendlichen, die gerne Markenzeichen außen tragen. Möglichst an beiden Ärmeln.‘ Eng ist übrigens modisch gesehen längst out!“

Manchmal kann es aber nicht einmal eine zu enge Radlerhose verhindern, dass ihr Träger zwar belächelt, ein Jahr später jedoch zum Kanzler gewählt wird. Wenn auch nur für zwei Jahre. So geschehen bei Alfred Gusenbauer, der 2006 mit knackigem Outfit wandern ging. Einer seiner Vorgänger, Franz Vranitzky, trug gerne gestreifte Anzüge und wurde dafür als „Nadelstreif-Sozialist“ verspottet.