„Viele Geschenke machen Kindern keine Freude“

Wichtig ist das vor allem für ihre Entwicklung: „Wir wollen doch Kinder, die eine Resilienz entwickeln können. Auch im Erwachsenenalter gibt es mal Frust und Tiefs – wenn ich das als Kind nicht lerne, geht das später nur schwer bis gar nicht.“

Deshalb ist es auch so wichtig, dass Kinder nicht ständig unterhalten werden oder Programm angeboten bekommen. „Die Langeweile der Kinder aushalten zu müssen, ist für Erwachsene oft ein schwieriges Gefühl. Aber ich muss doch lernen dürfen, mich selbst zu regulieren, mir selbst was einfallen zu lassen.“ Die Herausforderung als Erwachsener sei, sich zurückzulehnen und zu schauen, was passiert.

Mold erzählt von einem Experiment: Zwei Kindergruppen bekamen ein neues Spiel – der ersten Gruppe wurden die Regeln erklärt, der anderen nicht. Die erste Gruppe hielt sich genau an die Regeln und spielte das Spiel, ohne sich mehr dazu zu überlegen. Die zweite erkundete zunächst die verschiedenen Möglichkeiten und entwickelte schließlich ein eigenes Spiel daraus – die Kreativität wurde viel mehr herausgefordert.