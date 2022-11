Richtungswechsel: Rapper Snoop Dogg macht jetzt Kinderlieder

"Der Kanal ist für Vorschulkinder, Kleinkinder ... Kinder jeden Alters, weil die Art, wie wir dort Songs, Tanz und Bildung zusammenbringen so lehrreich, wichtig und grundlegend smart ist. Du kannst sein, wer du willst, du wirst in 'Doggyland' immer akzeptiert. Dafür stehen die Charaktere: Diversität. So können Kinder von Beginn an lernen, sich gegenseitig zu lieben. Denn Hass wird anerzogen. Aber Liebe ist in ihren Herzen", erklärte Snoop Dogg zum Start des Kinderkanals seine Vision: