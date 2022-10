Schneller zum Service für Kinderfahrräder: Ein neues Angebot

Der Fahrradboom in Österreich hält weiterhin an. Ende Oktober sind auch noch auffallend viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs. Was dabei auffällt: So gut wie alle Kinder tragen Helme. Weit weniger Augenmerk legen Eltern jedoch auf den aktuellen Zustand der Kinderräder. Manche würden dringend ein Service benötigen.

Das Problem: Aufgrund der aktuell riesigen Nachfrage kommt es in Österreichs Radwerkstätten zu längeren Wartezeiten. Sicherheitschecks und Services werden dadurch länger hinausgezögert.

Neue Plattform bietet sich an

Ein Wiener Start-up wendet sich nun an die Eltern. Im Mai 2022 gestartet, wuchs die neue Plattform inzwischen auf zwanzig Standorte in Wien an. Das Motto von RADISH erklärt Co-Gründer Florian Binder so: "Ein Radservice zu buchen soll so einfach werden wie eine Pizza zu bestellen.“ Das Angebot richte sich an die gesamte Velo-Community, doch auch auf die jüngsten Radler wolle man nicht vergessen.

Hier können Sie keine Pizza bestellen, aber ein Radservice online buchen. Tipp für die KURIER-Leserschaft: Die Tarife dafür sind durchaus wohlfeil und sollten vorab in jedem Fall mit den Angeboten des Fachhändlers in Wohnnähe verglichen werden.