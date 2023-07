DIY-Kompass: Ein richtungweisendes Tool für Weltenforscher

Und so funktioniert’s

Zuerst stellst du die Magnet-Nadel für deinen Kompass her. Dafür „ziehst“ du einen Magnet 20-mal über die Nadel. Das machst du immer mit der gleichen Seite des Magneten und immer in Richtung der Nadelspitze. Ob sie ausreichend magnetisiert ist, testest du am einfachsten mit einer Schere.

Halte die Schere neben deine Nadel – wird sie zur Schere hingezogen, ist sie magnetisiert! Damit sich unsere Kompassnadel gut drehen kann, lassen wir sie auf Wasser schwimmen. Dafür steckst du die Nadel durch das Pflanzenblatt. Lege jetzt deinen Blatt-Kompass vorsichtig ins Wasser – und schon wird sich die Nadel deines selbst gebauten Kompasses nach Norden ausrichten!

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org