Was Internetsicherheit mit Lavalampen zu tun hat

So funktioniert’s

Um selbst so eine kleine Lampe herzustellen, brauchst du nur vier Dinge: eine alte PET-Flasche mit einer größeren Trinköffnung, zwei Tassen Speiseöl, eine Tasse Wasser und – eine Brausetablette.

Über einen Trichter leerst Du beide Flüssigkeiten in deine Flasche. Wenn diese schön übereinander liegen, kannst du die Brausetablette vorsichtig durch den Flaschenhals werfen. In der Brausetablette befinden sich Zitronensäure und Natron. Lösen sich die beiden im Wasser, wird CO₂ freigesetzt und steigt in einer Wasserblase nach oben. Sobald die Blasen platzen, sinkt das Wasser wieder ab. Diese chemische Reaktion passiert dabei ganz unvorhersehbar!