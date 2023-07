Übers Wasser laufen - der geheime Trick der Ninjas

Wer hat nicht schon einmal eine unglaubliche Geschichte über die Ninjas gehört? Eine der erstaunlichsten handelt von der Fähigkeit dieser Elite-Kämpfer, über Wasser laufen zu können.

Oft sind japanische Häuser von Wassergräben umgeben – und so war es für Ninja-Missionen wichtig, diese Gräben so schnell und leise wie möglich zu überwinden. Immer schon wurde vermutet, dass es dabei einen Trick geben muss, eine geheime Ninja-Zutat, die das Wasser so verändern kann, dass sie es bequem überqueren konnten.

Wie sie es tatsächlich gemacht haben, wissen wir bis heute nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Zutat, die Wasser vom flüssigen Aggregatzustand zu einem festen wandeln kann.