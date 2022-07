Ausgewählte Kinderbücher für das sommerliche Lesevergnügen

Ein Buch über Mut und Freiheit

Silas redet nicht. In der Schule versteht ihn keiner und in der Familie auch nicht. Nachdem er einem verletzten Wolf hilft, bekommt er Zutritt in die verborgene Welt der sprechenden Tiere. Mit der Kraft der Wölfe findet er langsam seine Stimme wieder. Ein Buch, das Mut macht, sich nicht unterdrücken zu lassen. Und für das, was man will, auch einmal zu kämpfen.

Ab 10 Jahren.