Facebook hat keine Lust auf EU-Datenschutz

Außerdem schreibt Facebook, dass die von der EU angestrebten Sanktionen bei Verstößen gegen den Datenschutz (bis zu 2 Prozent des jährlichen Umsatzes der Firma) zu weniger Investitionen in Europa führen könnten. Im Jänner hat Facebook eine selbst in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht, die besagt, dass die Facebook Firmen in Europa direkt oder indirekt insgesamt 15,3 Mrd. Euro Umsatz eingebracht hätte, zudem seien 2011 etwa 230.000 Jobs von diesen KMU geschaffen worden. Sollten diese Regeln kommen, wäre Facebook nicht mehr gewillt, so offen wie bisher mit den Datenschutzbehörden zusammenzuarbeiten.



" Facebook’s neues Argument ist recht unterhaltsam: Ernsthafte Strafen wirken sich negativ (!) auf den Datenschutz aus, weil die Unternehmen dann weniger mit den Behörden kooperieren. Zusätzlich sagt Facebook, dass die Einhebung der Strafen zu großen Kosten für die Staaten führen wird", heißt es von seiten der Initative europe-v-facebook. "Wenn man dieser Logik folgt, dann könnte man gleich alle Strafen für Unternehmen abschaffen."



Auch, dass europäische Datenschutzbehörden künftig intensiver zusammenarbeiten sollen, gefällt Facebook nicht. Lieber würde man weiter mit der irischen Behörde arbeiten, die heute für Facebook aufgrund seines europäischen Hauptquartiers in Dublin zuständig ist. Sie gilt als sehr Facebook-freundlich.