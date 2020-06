Facebook Friendshake: Ideenklau-Vorwurf

Die kleine Firma FriendThem aus New York staunte am Sonntag nicht schlecht, als Facebook seine neue Funktion "Friendshake" beziehungsweise "Find Friends Nearby" vorgestellt hat, mit der man neue Kontakte via Aufenthaltsort finden kann. Denn FriendThem bietet diese Funktion seit geraumer Zeit als eigenständige App für iPhone und Android an und dürfte bis dato gehofft haben, damit irgendwann einmal Geld machen zu können.



Diese Hoffnungen sieht FriendThem-Chef Charles Sankowich jetzt wohl zerstört. Dem IT-Blog Venture Beat zufolge hat er bereits seine Anwälte kontaktiert, um eine Klage gegen Facebook wegen Kopie ihrer Idee vorzubereiten. "Wir sind vielleicht keine Milliardäre, aber wir sind ziemlich knallharte New Yorker Unternehmer, wir glauben an unsere Idee und wir werden weiter daran arbeiten, Menschen miteinander zu verknüpfen", so Sankowich.



Facebook hat darauf offensichtlich bereits reagiert. Die Funktion wurde wieder entfernt, allerdings mit der Behauptung, dass es sich nicht um einen offiziellen Release und lediglich um einen Test gehandelt hätte.