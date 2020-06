Facebook findet Freunde im Umkreis

Wie Friendshake im Alltag angewendet werden kann, schildert Gizmodo: Man trifft etwa jemanden bei einem Konzert und möchte möglichst schnell seine Kontaktdaten erhalten. Hat dieser Jemand sein Smartphone dabei, steuert man gleichzeitig die Friendshake-Funktion an und erscheint in einer Liste von Personen, die sich ebenfalls gerade in der Nähe aufhalten und die Friendshake-Funktion nutzen. Wie der Blog festhält, bietet die Funktion allerdings auch Stalkern eine neue Möglichkeit, persönliche Details, wie etwa den Namen einer Person, die Friendshake nutzt, in Erfahrung zu bringen.



Laut TechCrunch geht der neue Dienst aus einem Hackathon-Projekt hervor. Facebook-Ingenieur Ryan Patterson und ein weiterer Techniker stehen hinter der Programmierung. “Für mich ist der ideale Anwenderfall für dieses Produkt jener, wenn man mit einer Gruppe von Leuten zusammen ist, die man erst kürzlich kennengelernt hat und mit denen man in Kontakt bleiben möchte. Die Facebook-Suche mag effektiv sein, oder aber der Austausch von Visitenkarten, aber dieses Werkzeug stellt einen einfachen Weg dar, wie man Kontakt-Informationen mit mehreren Leuten und minimalen Hürden teilen kann”, meint Patterson zu seiner Entwicklung.