Wunderknolle Süßkartoffel

Kein Foodtruck ohne Süßkartoffel-Pommes, kein kulinarischer Influencer oder angesagter Kochbuchautor ohne 50 Shades of Süßkartoffel – man isst sie gebacken, gebraten, in Auflaufform, als Eintopf, Suppe, gestampft, gewürfelt, gestiftelt. Die Süßkartoffel ist hipp und vor allem in der vegetarischen und veganen Küche sehr beliebt. Sogar als Zutat in Mehlspeisen oder Brot taugt die Knolle, weil ihre breiige Konsistenz den Teig sehr saftig macht. Deshalb steckt sie zum Beispiel in Brownies oder anderem Kuchenzeugs, am besten in Kombination mit Gewürzen wie Zimt und Kardamom.