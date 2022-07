Wo Haubenköche Zitronen kaufen: Vitamin C vom Faaker See

Trotzdem unterscheidet sich das Leben der Zitrusbäume am Faaker See von dem der Pflanzen in Sizilien. In Kärnten dauert ihre Blütezeit fünf bis sechs Monate – im Süden ist sie nach einem Monat vorbei. Es fehlt den österreichischen Zitronen die durchgehende Wärme. Für Ceron macht das den Anbau umso interessanter: „Wir haben immer Blüten“. Die schönste Zeit im Gewächshaus ist für ihn im Dezember: „Da sieht man sie alle, die Früchte. Sie sind zwar nicht reif, aber äußerlich schauen sie schon so aus.“

Mit über dreihundert Sorten hat Michael Ceron einen Bruchteil der mehr als 1.600 Zitrusarten weltweit in seiner Sammlung. Die Sorten, die gut schmecken, stehen laut ihm aber alle im Gewächshaus beim Faaker See. Ausgelernt hat er auch nach sechsundzwanzig Jahren nicht: „Ich habe so seltene Sorten, dass voriges Jahr eine nach zwanzig Jahren das erste Mal geblüht hat.“