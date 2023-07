Weinblütenwanderung: Blaumachen in den Lutzmannsburger Rieden

Sehr saftig, fruchtig und jugendlich in der Nase, am Gaumen lebendig. Alles korrekt. Nur optisch passt der Zweigelt „White One“ vom Weingut Prickler nicht in die Rotweinreihe. Er ist transparent, sieht aus wie Leitungswasser. Christian Prickler schmunzelt und schenkt großzügig ein. „Das ist der sogenannte Bürowein“, erklärt der Kellermeister augenzwinkernd – ein Blanc de Noir, bei dem die Trauben direkt nach der Lese gepresst werden. Durch die schonende Kelterung gelangen die Farbstoffe und Tannine der Beerenhaut nicht in den Wein. Daher das überraschend farblose Erscheinungsbild.