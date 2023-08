Tafeln in Kärnten

An der Südseite der Alpen verwandeln sich Orte rund um den Millstätter See in „kulinarische Tafelplätze". Noch bis Ende Oktober werden Slow Food-Köstlichkeiten direkt am Wasser oder am Fuße des Berges serviert – und je nach Thema inszeniert. Wer einen besonderen Schauplatz sucht, bucht beispielsweise die „Sonnenuntergangstafel am Sternenbalkon“ beim Alpengasthof Bergfried in Gschriet mit einem 6-Gänge-Menü.