Weihnachten im Glas: der Trinidad Sour-Cocktail

TRINIDAD SOUR; ZUTATEN:

3 cl Angosturabitter

3 cl Rye Whiskey (Knob Creek Rye)

3 cl frisch gepresster Orangensaft

2-3 cl Mandelsirup

ZUBEREITUNG:

1. Zutaten im Shaker durchschütteln und durch feines Tee-Sieb abseihen

2. Mit Amarenakirschen garnieren

Herrlich weihnachtlich, dieser Cocktail mit Aromen wie Zimt, Anis, Mandel, Nelken – zugleich aber frisch dank Orangensaft. Fein als Pre-Dinner-Cocktail für die kalte Jahreszeit.

ROBERTO PAVLOVIĆ-HARIWIJADI

Schick, gastfreundlich, hochwertig: Nach seinen erfolgreichen Lokalen am Bauernmarkt und in der Jasomirgottstraße hat der bekannte Barkeeper im ersten Bezirk seine dritte Roberto’s American Bar eröffnet. Ein legendärer Standort: In der Marco-d’Aviano-Gasse 1 war einst die Reiss Bar.

robertosbar.com