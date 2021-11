Schon mal einen apfeligen Gin Fizz probiert?

GOLDEN DELICIOUS FIZZ, ZUTATEN:

10 cl Goldkehlchen Apfel Cider

4 cl Gin

2 cl Zitronensaft

1 cl Ahornsirup

Rosmarinzweig

Apfelring

ZUBEREITUNG:

1. Gin, Zitronensaft und Ahornsirup mit Eis im Cocktailshaker schütteln und in ein Longdrink-Glas mit Eis abseihen

2. Mit Apfel-Cider auffüllen, verrühren und mit Rosmarinzweig und Apfelring garnieren

Wer Lust auf einen erfrischenden Drink hat, liegt mit dem Cocktail-Klassiker Gin Fizz immer richtig. Wer es einmal mit einer überraschenden Alternative davon probieren möchte, hier ist sie: Der Apfel-Cider verleiht dem Aperitif eine fruchtige Note.

ROBERTO PAVLOVIĆ-HARIWIJADI

Schick, gastfreundlich, hochwertig: Nach seinen erfolgreichen Lokalen am Bauernmarkt und in der Jasomirgottstraße hat der bekannte Barkeeper im ersten Bezirk seine dritte Roberto’s American Bar eröffnet. Ein legendärer Standort: In der Marco-d’Aviano-Gasse 1 war einst die Reiss Bar.

robertosbar.com