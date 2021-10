Der Old Maple ist der perfekte Herbst-Cocktail

OLD MAPLE, ZUTATEN:

6 cl Maker’s Mark Bourbon Whisky

1,5–2 cl Ahornsirup

2–3 Tropfen Chocolate Bitter

2 Tropfen Angosturabitter

Soda

Dunkle Schokolade

1 Orangenscheibe

1 Cocktailkirsche

ZUBEREITUNG:

1. Orangescheiben-Schale und Kirsche zerstoßen und damit das Glas parfümieren

2. Zutaten im Glas verrühren, kleiner Schuss Soda, Schokoraspeln beimengen und servieren

Diese Old-Fashioned-Variante mit Ahornsirup ist von der schweren Sorte und passt perfekt in den Herbst. Tipp für den Aroma-Kick: Rosmarinzweig kurz anzünden, Glas darüber stülpen und damit anräuchern.

ROBERTO PAVLOVIĆ-HARIWIJADI

Schick, gastfreundlich, hochwertig: Nach seinen erfolgreichen Lokalen am Bauernmarkt und der Jasomirgottstraße hat der bekannte Barkeeper in 1010 Wien seine dritte Roberto’s American Bar eröffnet. Ein legendärer Standort: In der Marco-d’Aviano-Gasse 1 war einst die Reiss Bar.

robertosbar.com