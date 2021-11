Mit Robertos Coffee wird Weihnachten heiß

ZUTATEN ROBERTOS COFFEE:

1 verlängerter Kaffee (schwarz)

3 Löffel Mandelmus

1 Stück brauner Zucker

3 cl Jameson Whisky

Schlagobers

Macademia-Nüsse

ZUBEREITUNG:

1. Den Verlängerten im Cocktailshaker schütteln und in ein Rührglas gießen, Mandelmus beigeben.

2. Häferl am Herd erhitzen, Zucker und Whisky beigeben.

3. Kaffee zum Whisky gießen, mit Schlagobers-Gupf und Nüssen garnieren.

Robertos Coffee ist die Herbstversion eines Irish Coffee, mit braunem Zucker und Mandelmus. Ein Getränk für kalte Tage, das von außen wie innen wärmt. Das Mus verleiht weihnachtlichen Touch. Auch gebrannte oder getrocknete Mandeln können verwendet werden.

ROBERTO PAVLOVIĆ-HARIWIJADI

Schick, gastfreundlich, hochwertig: Nach seinen erfolgreichen Lokalen am Bauernmarkt und in der Jasomirgottstraße hat der bekannte Barkeeper im ersten Bezirk seine dritte Roberto’s American Bar eröffnet. Ein legendärer Standort: In der Marco-d’Aviano-Gasse 1 war einst die Reiss Bar.

robertosbar.com