Ab in den Feierabend - mit dem Floralito- Cocktail

ROBERTO PAVLOVIĆ–HARIWIJADI

Schick, gastfreundlich, hochwertig: Nach seinen erfolgreichen Lokalen am Bauernmarkt und in der Jasomirgottstraße hat der bekannte Barkeeper im ersten Bezirk seine dritte Roberto’s American Bar eröffnet. Ein legendärer Standort: In der Marco-d’Aviano-Gasse 1 war einst die Reiss Bar. Mehr dazu findet ihr hier.