Warum Dutzende Gastronomen gemeinsam ein Video aufnehmen

Sie weisen darauf hin, dass in Restaurants und Hotels streng die 2G-Regeln kontrolliert und auch Personalien erfasst werden, was eine Rückverfolgung jederzeit möglich mache.

34 Teilnehmer

Die 34 Teilnehmer sind in der Tat breit gestreut.Mit Heinz und Birgit Reitbauer vom "Steirereck", Karl und Rudi Obauer, Thomas Dorfer vom "Landhaus Bacher" oder Paul Ivic vom vegetarischen Restaurant "Tian" sind etwa einige der bestbewertetsten Restaurants des Landes vertreten. Aber auch junge Wirte wie Marie Rahofer aus dem oberösterrreichischen Kronstorf oder Philip Rachinger vom Mühltalhof sind dabei.

Unter den Hoteliers finden sich etwa Stefan Eder (Der wilde Eder, St. Kathrein am Off., Stmk.), Florian Weitzer oder Margit Strolz vom Schmelzhof in Lech (Vbg).

Fleischermeister Manfred Höllerschmid, der zahlreiche Gastronomen mit seinen besonderen Fleischwaren beliefert, erhebt ebenso seine Stimme wie Priska Stekovics vom gleichnamigen Paradeiser- und Paprikazüchter in Frauenkirchen, Bgld. Unter dem Hashtag #wirsindmehralsrelevant finden sich auch Stimmen von Winzerin Dorli Muhr, Schnapsbrenner Hans Reisetbauer jun. und Gemüseproduzent Robert Brodnjak (Krautwerk, NÖ).