Vorbildlich: Das nimmt Herzogin Kate angeblich jeden Tag zu sich

Wenn es tatsächlich stimmt was von Blättern wie Hello bis MailOnline verbreitet wird, dann ist Herzogin auch in Sachen Ernährung äußerst vorbildlich. Jeden Tag soll Kate das gleiche frühstücken: Nämlich Haferflocken in Form von Porridge. Ihre Kinder bekommen übrigens Apfel und Müsli in der Früh, wie die Herzogin bei einem Besuch einer Volksschule 2021 den Schülern erzählte.

Nach dem Porridge gibt angeblich auch meist einen Smoothie für die Dreifachmutter, so eine Quelle zu MailOnline: „Sie trinkt morgens und nachmittags Smoothies mit Spirulina, Grünkohl, Matcha, Spinat, Römersalat, Koriander und Blaubeeren."

Gemüse und kein Fleisch

Angeblich haben William und Kate keinen eigenen Koch, Catherine hat schon bei einigen Terminen bewiesen, dass sie gerne kocht und backt.