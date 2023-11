Von Suppe bis Salat: Orangen-Rezepte für den Advent

Wenn man nach einem langen Tag an der kalten Luft heimkommt, rinnt oft schon die Nase und im Hals kratzt es. Vitamine müssen her. Nun türmen sich die Zitrusfrüchte wieder in den Supermarktregalen. Gefühlt gibt es sie das ganze Jahr über zu kaufen, aber je nach Jahreszeit sind es andere Sorten:

Winterorangen werden vor allem in Italien und Spanien angebaut. Dort ist von Herbst bis März Erntesaison. Man unterteilt sie in Blond- und Blutorangen. Zu den Blondorangen gehören alle Orangen, unabhängig von Sorte, Herkunft oder Erntezeit, mit gelber bis orangefarbener Schale und hellem Fruchtfleisch. Blutorangen reifen speziell auf Sizilien. Sie haben eine hell- bis dunkelrote Farbe und einen herben, säuerlichen Geschmack. Im Sommer stammen Orangen vor allem aus Israel, Südafrika und den USA. (Lesen Sie nach den Rezepten weiter)

