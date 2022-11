Die Teuerungen in allen Lebensbereichen wirken sich auch auf das Kochverhalten der Menschen in Österreich aus. Jeder Fünfte gab in einer aktuellen Umfrage im Auftrag von iglo Österreich an, wieder mehr selbst zu kochen. Insbesondere Frauen (27%), Singles (29%) und unter 30-Jähriger (34%) greifen öfter selbst zum Kochlöffel als Essen zu gehen.

42 Prozent der 1.000 Befragten gaben an, Essen sei gerade in Krisenzeiten etwas Tröstliches, wobei unter 30-Jährige hier überdurchschnittlich häufig zustimmen (52%). Vier von zehn Befragten kochen derzeit mehr selbst, um sich etwas Gutes zu tun – auch hier liegen unter 30-Jährige (55%) und Frauen (51%) über dem Durchschnitt.

Gemeinsam mit Freunden und Familie

Auch der soziale Aspekt spielt eine Rolle. Jedem Zweiten ist es derzeit sehr wichtig mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam zu essen. Jeder zweite Befragte mit Kindern nutzt das gemeinsame Kochen als Familienzeit.

Vor allem junge Erwachsene sehen gemeinsam mit Freunden Kochen als das „neue Ausgehen“. Vier von zehn unter 30-Jährigen kochen lieber mit Freunden als in ein Lokal zu gehen. Das ändert sich aber bei älteren: Bei 30- bis 39-Jährigen beträgt dieser Anteil nur noch 19 Prozent.