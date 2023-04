Tatarie Marie eröffnet im Sommer am Wörthersee

An zwei Abenden unter der Woche veranstaltet das Team ein Barbecue: Auf den Rost kommen Steaks (z. B. Flank Steak 33 Euro) von Höneggers Lungauer Bio-Rindern. Passend zur Location kann mit dem Boot am Steg angelegt werden – alle Speisen soll es in Kühlboxen als Take-away geben.

"Auch wenn wir keine See-Menschen sind, wollen wir dieses Sommer-Lebensgefühl, das wir von Ibiza oder Mykonos kennen, aufleben lassen", erzählt Simonis.

Zudem gehe es um eine Positionierung der Marke: "Viele unserer Gäste verbringen ihren Urlaub in Kärnten – wir denken daher eine langfristige Partnerschaft am Wörthersee an. Das Sommer-Projekt sehen wir als Probelauf für unsere Expansionspläne."