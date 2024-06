"Steirereck" nicht mehr unter Top 20, aber "wir sind genauso stolz"

Alljährlich warten Köche und Köchinnen sowie Gastronomen, Gourmets und andere, die an der Top-Gastronomie interessiert sind, auf die neue Liste der "50 Best Restaurants of the World". Sie gelten manchen als ein Ranking, das Trends in der Gastro-Szene aufzeigt. Manche kritisieren die Preisverleihung aber auch, da die Hintergründe der Bewertungen nicht deutlich ersichtlich seien, so die Kritik. Heuer wurden die Awards in Las Vegas vergeben.

Mit dabei waren auch wieder Birgig und Heinz Reitbauer vom "Steirereck". Das mit fünf Gault&Millau-Hauben und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant spielt seit vielen Jahren in der weltweiten Top-Liga mit. 2016 erreichten sie mit dem 9. Platz sogar die Top 10. 2021 war es der 12., 2022 noch der 13. Platz gewesen, bevor sich 2023 nur mehr der 18. Platz ausgegangen war.

Heuer landeten sie auf dem 22. Platz und kamen damit nicht mehr unter die Top 20. Wie Birgit und Heinz Reitbauer den eigenen Platz kommentieren und was die Spitzenplätze über die Zukunft der Spitzengastronomie aussagen.

KURIER: Das Steirereck spielt weiterhin in der Top-Liga der weltbesten Restaurants mit – eine Anerkennung und Wertschätzung Ihrer Arbeit, vielleicht auch eine Genugtuung für Sie?

Birgit Reitbauer: In erster Linie ist es Stolz und Freude die uns erfüllen. Wir sind stolz auf unser Team, dankbar in einem Land arbeiten zu können wo es so viele großartige Partner und Produkte gibt und das Österreich ein kleinwenig gesehen wird auf der gastronomischen Weltkarte.