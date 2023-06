Das Wiener Restaurant Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer schaffte erneut den Sprung auf die Rangliste der besten Restaurants der Welt. Das gehört belegt den 18. Platz und ist damit das beste Restaurant im deutschsprachigen Raum.

Zum 14. Mal in Folge (2020 fand der Award nicht statt) zählt der Gourmettempel im Wiener Stadtpark - unter Führung von Heinz und Birgit Reitbauer - zu den "50 Best". Die Jury der "World's 50 Best Restaurants" verlieh die Titel am Dienstagabend bei einer Galaveranstaltung in der spanischen Metropole Valencia.

Das Central in der peruanischen Hauptstadt Lima ist von internationalen Gourmet-Kritikern zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt worden. Die Chefs des Central, Virgilio Martínez und Pía León, dankten ihrer gesamten Mannschaft für die Arbeit, die nun vom Erfolg gekrönt wurde. Platz 2 der Rangliste belegte das Disfrutar in Barcelona, das 2018 schon auf Platz 18 gelandet war, und damit heuer das beste Restaurants Europas ist.

Das Central verkörpert die peruanische Küche zwischen Pazifik und Anden mit ihren vielfältigen Einflüssen und Traditionen sowie Experimentierfreudigkeit. Noch drei weitere Restaurants in Lima schafften den Sprung auf die Liste: das Maido (6), das Kjolle (28) und das Mayta (47).

Seit 2002 küren mehr als 1.000 internationale Gastronomie-Experten und -Expertinnen jedes Jahr die besten Restaurants der Welt - organisiert und veröffentlicht wird die Rangliste vom britischen Restaurant Magazine.