Schweinshaxe und Brezeln im ersten bayerischen Wirtshaus in Dubai

Auf den Tisch kommen Schweinshaxe, Würstel und hausgebackene Brezeln. Serviert wird auf Brettern, in Töpfen und Pfannen, ganz wie bei Oma am Tisch. Das Ambiente ist ein typisch bayerisches Wirtshaus mit uriger Einrichtung und traditionellem Biergarten - inklusive Aussicht auf den Burj Khalifa.

In der Innenstadt von Dubai hat ERNST, das erste bayerische Wirtshaus, eröffnet. Den Gästen soll dort das Beste aus den kulinarischen Welten Süddeutschlands präsentiert werden - mit allen Elementen eines Wirtshauses auf dem Lande, wie man es traditionell in Bayern findet.

Typische Elemente

Der Innenraum besteht – wie in Bavaria – aus einer Schwemme, also dem Gewölbebereich bei der Schenke, einem Stüberl im hinteren Bereich des Restaurants sowie einem Indoor-Biergarten. Dieser verfügt über einen 30 Meter langen, horizontal aufgehängtem Maibaum mit individuell gestalteten Illustrationen zum bayerischen bzw. Münchener "Way of life“.

Das Interior Design prägen typische Elemente wie Herzen in den Lehnen der Möbel, die verwendeten Materialien wie Schmiede-Eisen, Kupfer und Holz, zum Beispiel bei der Wandvertäfelung und echte bayerische Antiquitäten wie Dreschflegel, Wagenräder und anderes landwirtschaftliches Gerät, zahllose historische Bierkrüge sowie Sportgeräte und Haushaltswaren. Der bepflanzte Outdoor-Biergarten hat einen bayerischem Muschelbrunnen und eine eigene Stockschießbahn.

Bayerische Bier-Tradition

Das Konzept des ERNST-Restaurants dient in erster Linie der Pflege der bayerischen Bier-Tradition: 30.000 originale Paulaner Kronkorken wurden dafür als Bodenbelag umfunktioniert, den Schankraum ziert Kunst aus den Archiven der Münchener Brauerei wie historische Etiketten, Oktoberfest- und Trachtenbilder.

Die Gäste wählen aus diversen Sorten Bier vom Fass, darunter Paulaner. Stammgäste können persönliche Bierkrüge erwerben.