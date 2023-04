Schlumberger: Interview mit der neuen Kellermeisterin Aurore Jeudy

Apropos Qualität: Was ist wichtiger – Perfektion oder Kreativität?

Es ist nicht das eine oder das andere. In der Sektbranche gibt es immer nur kleine Innovationen. Aber die Qualität steht immer an erster Stelle. Viele Details kreieren etwas Neues. Sekt ist ja nicht nur ein Weißwein mit Bubbles! Der Trend – wonach auch viele Kundinnen und Kunden fragen – ist, weniger Zucker zu dosieren. Und um weniger Zucker zu verwenden, ist es wichtig, bei der Ernte auf die richtige Reife der Trauben zu achten. Man muss immer an die Zukunft denken: Wir probieren jetzt etwas, dass dann erst in zwei Jahren getrunken wird.