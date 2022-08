Rote Trauben, weißer Wein: Wie Weißer Merlot zur Tessiner Spezialität wurde

Was Gaby Gianini einschenkt, ist farblich eindeutig, auch in der Nase und am Gaumen ganz klar Weißwein. Eher trocken, mit blumigen Akzenten. Die Besitzerin des Weinguts Tenuta Castello di Morcote, malerisch über dem Lago di Lugano gelegen, hatte aber einen Merlot angekündigt. Der eindeutig Rotwein ist. Sie und ihr Mann Maurizio lächeln wissend. Nicht zum ersten Mal führen sie in die Besonderheiten des Weinbaus im südlichsten Kanton der Schweiz ein.

Überhaupt: Wein verbindet man jetzt nicht zwingend mit der Schweiz. Doch das mediterrane Klima macht den Weinbau hier interessant. Weißer Merlot ist eine Spezialität des Tessin, seine Geschichte kann man sich hier im Weingut gut vor Augen führen. Durch die steilen Weinberge führt der Weg zur alten Burgruine, oben erfreut nicht nur der weiße Merlot, auch sein rotes Pendant, dazu Sauvignon Blanc oder Chardonnay werden zur Jause mit regionalem Schinken, Wurst wie der Luganighetta, Brot und würzigem Tessiner Alpkäse verkostet.