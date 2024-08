Warum die nordische Küche Weltspitze wurde

Nun ist der Norden aber weit, und Skandinavien besteht nicht nur aus einem Land. Was logischweise heißt: „Die“ skandinavische Küche gibt es nicht. Kann es auch gar nicht geben, wenn man die unterschiedlichen Einflüsse betrachtet. Einerseits von der französischen Küche, die auch Dänemark, Norwegen und Schweden erreichte; andererseits russische Elemente in Finnland.

Kulinarisches Manifest

Doch im Jahr 2004 schlug die „New Nordic Cuisine“, die neue nordische Küche, in die weltweite Kulinarik-Community ein wie eine Bombe. Zwölf nordische Spitzenköche, darunter der dänische Pionier Claus Meyer, hatten vor genau zwanzig Jahren in Kopenhagen ein „Manifest für die neue nordische Küche“ (New Nordic Food Manifesto) niedergeschrieben. Sie postulierten die Verwendung regionaler Obst- und Gemüsesorten, die Rückbesinnung auf lokale Gerichte. Ethische Produktion war im Manifest ebenso von großer Bedeutung.

Es überrascht wenig, dass Claus Meyer seine Vorstellungen bereits im eigenen Restaurant – „Noma“ in Kopenhagen – umsetzte. Er hatte es 2003 mit René Redzepi eröffnet, der selbst viele Jahre eine Größe blieb.

Typisch skandinavisch, aber auf Sterne-Niveau

Meeresfrüchte, Fisch und Fleisch sind wichtige Bestandteile und zählen zur Essenz der neuen nordischen Küche.