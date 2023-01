Noma: Das weltbeste Restaurant muss bald zusperren

In einem MADfeed-Essay spricht Chef Redzepi von Mobbing und Missbrauch in der Küche. Alles Dinge, die er selbst erfahren und auch weitergegeben hat. Durch soziale Medien werden solche Vorfälle öfters thematisiert und vor allem neue Generationen sprechen sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen in der Gastronomie aus.

Kritisiert wird auch der Umgang mit Mitarbeitern aus dem Ausland und unbezahlte Praktikanten. „Jegliche Form des Luxus wird auf dem Rücken von jemandem aufgebaut. Jemand muss dafür bezahlen“, sagt etwa der finnische Koch und ehemaliger Noma-Mitarbeiter Kim Mikkola.