Neuheit: Österreichisches Start-up verkauft Milch aus Marillenkernen

Über 500 Millionen Kilo Obstkerne werden jedes Jahr allein in Europa von Fruchtverarbeitern für Saft, Marmelade und Co. weggeworfen. Das Start-up Wunderkern in Herzogenburg in Niederösterreich hat sich der Rettung dieser Kerne verschrieben: In einem speziellen Verfahren werden die Kerne der Marille, Kirsche und Zwetschke in der Anlage am Rande der Wachau gespalten.

Die darin befindlichen Samen werden zur Herstellung nachhaltiger Lebensmittel verwendet. Bisweilen wurden von Wunderkern bereits Gourmet-Öle oder Schoko-Aufstriche produziert. Der pflanzliche Drink auf der Bass von Marillenkernen sei eine echte Neuheit: 82 Marillenkerne werden pro Drink gerettet; im Vergleich zu Hafer, Soja & Co. sollen so mindestens 30 Prozent Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden.