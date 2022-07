Weltneuheit: Eis mit Marillenkernen wird in Krems präsentiert

Pünktlich zur Erntezeit der Wachauer Marille wird die Kultfrucht in Krems auch gebührend gefeiert. Von 7. bis 24. Juli - immer Donnerstags bis Samstags - werden bei "Alles Marille" wieder rund 400.000 Besucher erwartet. Neben dem Rahmenprogramm, das von Volkstanz bis zum Promikochen reicht, sind es aber vor allem die kulinarischen Spezialitäten rund um die süße Frucht, die in die Kremser Altstadt locken.

Das ganze Programm finden Sie hier.

Eis aus Marillenkernen

Zum Hochfest der Marille hat das Unternehmen "Wunderkern", welches in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten Land) Bio-Öle aus Obstkernen herstellt, sogar eine absolute Weltneuheit kreiert, wie sie in einer Aussendung mitteilten.

An ihrem Stand beim Pfarrplatz, direkt an der 700 Meter langen Marillen-Meile, soll es das erste „Marillen-KERN-Eis“ zu verkosten geben. "So etwas gab es wirklich noch nie und kann auch sonst nirgendwo auf der Welt probiert werden“, verspricht Gründer Luca Fichtinger eine kulinarische Neuheit. Über den Geschmack möchte man noch nicht zu viel verraten: „Das Marillen-KERN-Eis hat allen, die es gekostet haben, auf Anhieb geschmeckt und sie wollten gar nicht mehr aufhören zu naschen", ist man bei Wunderkern überzeugt.