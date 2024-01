Lange müssen sich Fans der Wiener Kaffeehauskultur nicht mehr gedulden: Bereits am 9. Jänner soll das denkmalgeschützte Café Prückel wiedereröffnen. Nach 63 Jahren hatte Christl Sedlar ihr Altwiener Kaffeehaus an der Ecke Stubenring / Karl-Lueger-Platz in neue Hände übergeben. Mit 1. Jänner 2024 übernahm eine Betreibergesellschaft unter Federführung von Immobilien-Experte Daniel Jelitzka und Reza Akhavan.

Gegründet wurde das Kaffeehaus im Jahr 1903 und wechselte danach mehrfach den Besitzer - Namensgeber war Wenzel Prückel.