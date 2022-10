Max Stiegl und Taubenkobel: Burgenländer erobern Wiener Gastro

Er wollte eine Marktlücke finden, die Max Stiegl jetzt in Wien bespielt: Ein Balkan-Lokal mitten im Bobo-Bezirk Neubau am Spittelberg. Stanko + Tito heißt sein neues Restaurant. "Mir war wichtig, dass ich Speisen zu moderaten Speise biete. Die Leute haben kein Geld mehr zum Ausgeben. Es sollen hier nette Abende mit viel Geplauder verbracht werden", so der Haubenkoch, der mit seiner Küche im Gut Purbach bekannt wurde.

Zu Mittag gibt es Speisen im Stanko + Tito wie Cevapcici (um 9,50 Euro, alles auch Take Away), am Abend sollen mehrere Speisen geteilt werden, wie Stiegl sein Konzept erklärt. "Ich will die slawische Gastfreundschaft näherbringen. Es geht ums Teilen und nicht um Egozentrik."

So seien auch die Gerichte eher klein, um richtig satt zu werden müsse man schon zwei, drei Speisen ordern. Das Konzept eines unkomplizierten Balkangrills hat Stiegl schon vor einigen Jahren als Pop-up im Kloster am Spitz in Purbach unter "Jugo am Spitz" erprobt, nun geht es für ihn mit einem ganzjährig geöffneten Wirtshaus nach Wien.